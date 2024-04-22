Сообщения об участии военных в протестах прокомментировали в Минобороны Армении

Армянские военные полицейские выясняют личности одетых в военную форму людей, принявших участие в протестах в Тавушской области накануне вечером.

Минобороны Армении разбирается с возможным участием военных в митинге в Тавушской области в районе делимитации границы с Азербайджаном, рассказали в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что к митингующим присоединились военнослужащие-контрактники, распространилась накануне вечером: в сети были опубликованы фото мужчин в военной форме на митинге.

"Военная полиция принимает меры и для того, чтобы дать оценку распространяемой информации"

– Минобороны РА

Ведомство предупредило, что попытки втянуть армию в политические процессы получат соответствующую правовую оценку.