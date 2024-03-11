Глава Северной Осетии получил премию театрального искусства

Премия "Золотая маска" была вручена главе Северной Осетии за вклад в театральное искусство республики. Церемония награждения состоялась в столице РФ в Большом театре.
Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло был удостоен премии "Золотая маска". Премия вручается лицам, которые сделали особый вклад в театральное искусство.
Глава республики поддержал восстановление музея Евгения Вахтангова в столице региона.
Премия была вручена сегодня в Большом театре в Москве.
Кроме этого, премию получили оперная певица Тамара Синявская, артист балета Вячеслав Гордеев, артистка театра и кино Людмила Максакова.
Музей Вахтангова во Владикавказе был восстановлен под управлением столичного Театра имени Вахтангова в прошлом году.
На двух этажах здания расположились музей и концертный зал.