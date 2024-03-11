Вестник Кавказа

Глава Северной Осетии получил премию театрального искусства

Глава Северной Осетии получил премию театрального искусства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премия "Золотая маска" была вручена главе Северной Осетии за вклад в театральное искусство республики. Церемония награждения состоялась в столице РФ в Большом театре.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло был удостоен премии "Золотая маска". Премия вручается лицам, которые сделали особый вклад в театральное искусство.

Глава республики поддержал восстановление музея Евгения Вахтангова в столице региона.

Премия была вручена сегодня в Большом театре в Москве.

Кроме этого, премию получили оперная певица Тамара Синявская, артист балета Вячеслав Гордеев, артистка театра и кино Людмила Максакова.

Музей Вахтангова во Владикавказе был восстановлен под управлением столичного Театра имени Вахтангова в прошлом году.

На двух этажах здания расположились музей и концертный зал.

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