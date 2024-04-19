Ливни в Дубае - ученые назвали причину аномальных осадков

Климатический кризис вызвал аномальные осадки в ОАЭ и Омане в середине апреля, сообщают аналитики WWA. Парниковые газ, а не засев облаков привели к рекордным ливням.

Причиной ливней в Дубае, случившихся 16 апреля, является климатический кризис, сообщают аналитики World Weather Attribution (WWA).

Климатологи WWA специализируются на изучении экстремальных природных явлений - штормов, ливней, засухи. По их оценке, шторм и наводнение в Эмиратах спровоцировано изменениями климата. Рост выбросов парниковых газов привел к повышению температуры воздуха, из-за чего в воздухе стало больше влаги. В итоге осадки в регионе стали на 10-40% интенсивнее, чем прежде.

Эксперты опровергли слухи о том, что в рекордных ливнях виновата программа засева облаков, проводимая в ОАЭ для получения дождевой воды.

Напомним, чрезвычайное погодное явление на несколько дней затруднило работу транспорта в Дубае - подтопления наблюдались в аэропорту и на некоторых станциях метро, часть автодорог была затоплена. За сутки на Эмираты обрушилось две годовые нормы осадков.