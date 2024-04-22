Двух полицейских убили на юго-востоке Турции

В Адыямане сотрудник полиции устроил стрельбу в участке. Жертвами стали двое полицейских, еще восемь получили ранения. Слышны сирены скорой помощи.
В городе Адымаян, расположенном в юго-восточной части Турции, полицейский устроил стрельбу в отделе, есть погибшие и пострадавшие, передают турецкие телеканалы.
Отмечается, что жертвами нападения стали двое сотрудников турецкой полиции, еще восемь получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.
СМИ также сообщают, что по всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Кроме того, телефоны отключены.
Глава турецкого МВД Али Ерликая заявил, что нападавший задержан.