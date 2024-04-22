Вестник Кавказа

Двух полицейских убили на юго-востоке Турции

Двух полицейских убили на юго-востоке Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Адыямане сотрудник полиции устроил стрельбу в участке. Жертвами стали двое полицейских, еще восемь получили ранения. Слышны сирены скорой помощи.

В городе Адымаян, расположенном в юго-восточной части Турции, полицейский устроил стрельбу в отделе, есть погибшие и пострадавшие, передают турецкие телеканалы.

Отмечается, что жертвами нападения стали двое сотрудников турецкой полиции, еще восемь получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.

СМИ также сообщают, что по всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Кроме того, телефоны отключены.

Глава турецкого МВД Али Ерликая заявил, что нападавший задержан.

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