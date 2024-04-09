Исполнительницу стамбульского теракта осудили в Стамбуле

Суд в Стамбуле приговорил исполнительницу теракта в 2022 году к пожизненному заключению. Решение было принято в отношении 36 обвиняемых.

Исполнительница террористического акта в Стамбуле в 2022 году проведет оставшуюся жизнь за решеткой, решение принял стамбульский суд.

Как передает телеканал TRT, Ахлям аль-Башир приговорили к семи пожизненным срокам, или 1 794 годам тюремного заключения, по совокупности преступлений.

Решение было принято в отношении 36 обвиняемых, в том числе преступницы, которая заложила бомбу на проспекте Истикляль. Обвинение хотело приговорить ее к 3 009 годам тюрьмы.

Напомним, теракт в Стамбуле, случившийся в ноябре 2022 года, унес жизни 6 человек. Еще 81 – получили ранения.