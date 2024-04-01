Причастных к ИГИЛ поймали в Турции

В МВД Турции сообщили о задержании 14 человек, их подозревают в причастности к ИГИЛ. Рейды проводились в четырех провинциях страны.

Министр иностранных дел Турции Али Ерликая заявил, что в стране поймали 14 человек, которые подозреваются в причастности к ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

На странице в Х он сообщил, что работа велась совместно с Генпрокуратурой, Главным управлением безопасности и отделом по борьбе с терроризмом. Рейды против боевиков проводились в четырех провинциях Турции.

Глава ведомства отметил, что в Эскишехире поймали пятерых, в Газиантепе – двоих, в Ялове – шестерых, в Самсуне – одного.

Стоит добавить, что в Турции ведется постоянная работа по выявлению сторонников и функционеров ИГИЛ и ячеек организации.

В 2023 году в стране поймали почти 3 тыс сторонников ИГИЛ, часть из которых арестовали.