Двух готовивших теракт членов ИГИЛ* задержали в Турции

Новые задержания, предположительно связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГИЛ, произошли в Турции, сообщают СМИ. Задержанные планировали устроить теракт.

Подготовку теракта от лица ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) сорвали турецкие правоохранители, передают местные СМИ.

Операция производилась в районе Пендик провинции Стамбул, пишет Hürriyet.

Силовики выследили возможных террориста и террористку и "довели" их до квартиры, где и задержали. Был проведен обыск, в результате которого у подозреваемых нашли жандармскую форму, части формы полицейского, а также рацию и холодное оружие. Кроме того, задержанные хранили в электронном виде "инструкции". Выяснилось, что эти люди должны были устроить теракт на территории Турции, причем подготовка уже приближалась к завершению. Точную цель установить пока не удалось.

Суд принял решение арестовать 37-летнего мужчину – он имеет гражданство Таджикистана – оказавшегося членом ИГИЛ. Его возможная сообщница, 41-летняя женщина из Киргизии, была выслана на родину.

Сейчас устанавливаются связи, которые задержанные поддерживали с другими террористами.