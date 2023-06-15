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Двое игиловцев готовили теракт на Ставрополье

Двое игиловцев готовили теракт на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Пятигорске члены запрещенной в России организации ИГИЛ готовили террористический акт. Они планировали устроить взрыв возле здания МВД города. Боевики были задержаны.

Пресс-служба ФСБ по Ставропольскому краю объявила о задержании двух представителей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые готовили теракты.

Известно, что боевиками оказались двое жителей Пятигорска. Они планировали устроить взрыв возле здания МВД города. В ходе обысков в домах террористов сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества и символика ИГИЛ.

Отмечается, что в отношении боевиков заведено уголовное дело по статьям 30, 205, 223.1 и 205.5 Уголовного кодекса. Следователи уже получили от задержанных террористов признательные показания.

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