Двое игиловцев готовили теракт на Ставрополье

В Пятигорске члены запрещенной в России организации ИГИЛ готовили террористический акт. Они планировали устроить взрыв возле здания МВД города. Боевики были задержаны.
Пресс-служба ФСБ по Ставропольскому краю объявила о задержании двух представителей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые готовили теракты.
Известно, что боевиками оказались двое жителей Пятигорска. Они планировали устроить взрыв возле здания МВД города. В ходе обысков в домах террористов сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества и символика ИГИЛ.
Отмечается, что в отношении боевиков заведено уголовное дело по статьям 30, 205, 223.1 и 205.5 Уголовного кодекса. Следователи уже получили от задержанных террористов признательные показания.