Двое игиловцев готовили теракт на Ставрополье

Опубликовано: 13:56, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Пятигорске члены запрещенной в России организации ИГИЛ готовили террористический акт. Они планировали устроить взрыв возле здания МВД города. Боевики были задержаны.

Пресс-служба ФСБ по Ставропольскому краю объявила о задержании двух представителей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые готовили теракты.

Известно, что боевиками оказались двое жителей Пятигорска. Они планировали устроить взрыв возле здания МВД города. В ходе обысков в домах террористов сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатые вещества и символика ИГИЛ.

Отмечается, что в отношении боевиков заведено уголовное дело по статьям 30, 205, 223.1 и 205.5 Уголовного кодекса. Следователи уже получили от задержанных террористов признательные показания.