Еще один боевик Басаева попался в Минеральных Водах

Опубликовано: 11:26, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудники российских спецслужб на прошлой неделе задержали в аэропорту Минеральных Вод террориста, который в составе банды Басаева и Хаттаба участвовал в нападении на Дагестан в 1999 году и все это время скрывался на Ставрополье.

Сотрудники ФСБ России на минувшей неделе задержали в Минеральных Водах бывшего боевика, участвовавшего в нападении группировок Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Ставропольского края - гражданина России Рустама Ярбулдыева, 1977 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания",- говорится в релизе, передает РИА Новости.

Ярбулдыев был задержан в аэропорту Минеральных Вод в минувший четверг, 8 июня, после чего его доставили в следственный отдел для предъявления обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По решению суда Ярбулдыев уже заключен под стражу "в связи с особой тяжестью совершенных преступлений".

Напомним, вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, по разным данным, в нападении участвовали от 400 до 1500 человек. Боевики вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд его населенных пунктов, но в ходе ожесточенных боев отступили назад, в Чечню.