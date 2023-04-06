В КЧР задержан еще один член банды Басаева

Оперативники ФСБ России и Карачаево-Черкесии задержали еще одного участника банды Басаева и Хаттаба, причастного к гибели 15 военнослужащих Минобороны РФ при нападении террористов в Шелковском районе Чечни - Абдуллялима Джумагишиева, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В 1998 году Джумагишиев по собственному желанию вступил в банду, которой руководили Шамиль Басаев и Хаттаб. 4 октября 1999 года он участвовал в засаде возле станицы Червленной Шелковского района, атаковав бойцов Минобороны РФ. Напав на российских солдат, бандиты убили 15 военнослужащих и ранили еще 28 человек, передает "АиФ-Ставрополье".
Задержанному уже предъявлено обвинение в совершении вооруженного мятежа, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, сейчас проводятся следственные действия с участием обвиняемого, сам он заключен под стражу.