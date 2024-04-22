Иран и Китай нацелились на укрепление военного сотрудничества

Руководители оборонных ведомства Ирана и КНР обсудили обострение между Исламской Республикой и Израилем, а также ситуацию в секторе Газа. Переговоры министров прошли в Казахстане.

В Астане состоялась встреча глав Минобороны Ирана и Китая Мохаммада Реза Аштиани и Дун Цзюня. Об этом пишут иранские СМИ.

В ходе беседы иранский министр высказался за расширение взаимодействия и сближение позиций двух стран для решения вопросов региональной и международной безопасности.

Стороны также заявили о необходимости укрепления сотрудничества Исламской Республики и КНР в оборонной и военной сферах.

Помимо этого, главы оборонных ведомств поговорили об эскалации между Ираном и Израилем.

Обсуждая последние события в секторе Газа, министры призвали к скорейшему прекращению огня.