Турция предложила помощь Ираку в охране общей границы

Власти Турции готовы помочь Ираку охранять совместную границу. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи лидеров двух стран, которая состоялась в начале недели.

Источник из Министерства обороны Турции озвучил информацию о том, что республика поможет Ираку в охране общей границы. Такие данные опубликовал турецкий канал TRT Haber.

По данным источника, этот вопрос был поднят во время визита в Иран главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы передали Ираку, что готовы оказать им поддержку в вопросе систем пограничной безопасности"

– Минобороны Турции

Уточняется, что иракская сторона сейчас прорабатывает этот вопрос. В частности, будут определены принципы, по которым будет работать координационный центр, который планируется создать в рамках двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что визит главы Турции был направлен на обсуждение вопроса, который касается борьбы с терроризмом.

По информации прессы, Турция совместно с Ираком намерена провести трансграничный процесс, который поможет создать безопасность на глубине 40 км от границы.