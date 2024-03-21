Вестник Кавказа

Эрдоган впервые за 13 лет совершает визит в Ирак

Эрдоган впервые за 13 лет совершает визит в Ирак
Президент Турции сегодня отправился в Ирак. Это первый официальный визит Эрдогана за 13 лет, по итогу встреч в Багдаде будут подписаны двусторонние соглашения.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник совершает официальный визит в Ирак. Этот визит - первый за 13 лет.

Самолет Эрдогана уже приземлился в иракской столице. В Международном аэропорту Багдада высокого гостя встретили премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и другие официальные лица.

В Ираке Эрдоган планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками в Багдаде и Эрбиле - столице региона Курдистан. Темой переговоров станут вопросы безопасности, торговое сотрудничество, водоснабжение. Ожидается, что по итогу встречи будет подписан ряд соглашений.

После встречи Эрдоган и Судани проведут совместную пресс-конференцию, пишут турецкие СМИ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган отправится в Багдад

Эрдоган отправится в Багдад

Турция хочет создать с Ираком совместный центр для борьбы с террористами

Турция хочет создать с Ираком совместный центр для борьбы с террористами

В Турции готовят первый за 12 лет визит Эрдогана в Ирак

В Турции готовят первый за 12 лет визит Эрдогана в Ирак

Эрдоган совершит новое турне по Персидскому заливу

Эрдоган совершит новое турне по Персидскому заливу

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы