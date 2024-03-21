Эрдоган впервые за 13 лет совершает визит в Ирак

Президент Турции сегодня отправился в Ирак. Это первый официальный визит Эрдогана за 13 лет, по итогу встреч в Багдаде будут подписаны двусторонние соглашения.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник совершает официальный визит в Ирак. Этот визит - первый за 13 лет.

Самолет Эрдогана уже приземлился в иракской столице. В Международном аэропорту Багдада высокого гостя встретили премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и другие официальные лица.

В Ираке Эрдоган планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками в Багдаде и Эрбиле - столице региона Курдистан. Темой переговоров станут вопросы безопасности, торговое сотрудничество, водоснабжение. Ожидается, что по итогу встречи будет подписан ряд соглашений.

После встречи Эрдоган и Судани проведут совместную пресс-конференцию, пишут турецкие СМИ.