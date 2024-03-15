Турция хочет создать с Ираком совместный центр для борьбы с террористами

В Турции выразили надежду на формирование совместного с Ираком центра для борьбы с РПК. Ранее в этом месяце иракское руководство признало эту организацию террористической.

Турция заинтересована в создании с Ираком совместного оперативного центра для борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил глава Минобороны республики Яшар Гюлер.

"Мы 40 лет боремся с террористической организацией РПК, но, к сожалению, в течение этих 40 лет иракское руководство не смогло ни назвать их террористами, ни запретить. Эта организация существует у них в стране, и особого дискомфорта им это не приносит"

– руководитель министерства

Он отметил, что иракское руководство признало РПК террористической организацией на встрече, прошедшей ранее в этом месяце в Багдаде.

Гюлер добавил, что это заявление властей Ирака очень сильно обрадовало Турцию.

"Надеюсь, теперь мы будем проводить совместную работу, создадим совместный оперативный центр. Взгляды администрации Эрбиля (центра Иракского Курдистана - прим. ред.) на этот счет тоже крайне положительные"

– глава Минобороны