Короткое замыкание сожгло знаменитую ингушскую школу

Сегодня вечером в ингушской станице Нестеровской из-за короткого замыкания проводки сгорела известная школа №1, в которой проходил "Диктант Победы" – его здесь писали даже ингушские депутаты.

Знаменитая ингушская школа №1 в станице Нестеровской вспыхнула сегодня вечером – на видео, которое распространилось по всем ингушским Telegram-каналам, видно, как пылает ее кровля, а огонь тушат спасатели.

"Предварительно, пострадавших нет, причина пожара - короткое замыкание. Из класса пламя перекинулось на крышу"

- газета "Ингушетия"

К счастью, учеников в школе в столь позднее время уже не было – обошлось без пострадавших, да и открытый огонь огнеборцы уже потушили. А вот ремонтировать школу нужно было уже давно – ведь ей почти 130 лет: горевшее здание для начальных классов было построено в позапрошлом веке, в 1896 году.

В один день школа в Нестеровской дважды "засветилась" в новостях, став знаменитой – еще днем в ней проходил "Диктант Победы", который вместе со школьниками писали ингушские депутаты. Вторую новость школа не пережила – очевидно, теперь в станице будет построено новое здание.