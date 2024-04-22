Под Туапсе тушили горевшую крышу гостиницы

Спасателям из МЧС кубанского Туапсе понадобилось семь часов, чтобы потушить горящую крышу гостиницы "Аквавилла" в курортном селе Пляхо – как выяснилось позже, причиной пожара стал сдетонировавший газовый баллон.

В курортном селе Пляхо в Туапсинском районе Кубани спасатели сегодня тушили пожар в гостинице "Аквавилла", сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар в одном из зданий гостиничного комплекса в микрорайоне Широкая вспыхнул в 12:58 - загорелся сам отель и хозяйственные постройки рядом с ним, пламя охватило 300 квадратных метров, передает "АиФ-Юг".

Уже по прибытии спасатели выяснили, что горит кровля здания: в 14:06 пожар был локализован, в 14:29 - ликвидировано открытое горение, а полностью пожар потушили лишь в 18:00. к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как выяснилось позже, пожар в гостинице спровоцировал взрыв газового баллона, сейчас правоохранители совместно с МЧС региона проводят проверку по этому факту, ход следствия контролирует прокурор Краснодарского края.