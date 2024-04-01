Вестник Кавказа

Рыбы в Черном и Азовском морях становится больше

Рыбы в Черном и Азовском морях становится больше
© Фото: Азово-Черноморский филиал ФГНБУ ВНИРО
Рыбы в морях Юга России стало значительно больше, показал мониторинг прибрежного промысла, который ведут исследователи Азово-Черноморского филиала ФГНБУ ВНИРО. Особенно выросла популяция рыбы в Азовском море.

С начала нынешнего 2024 года улов промысловой рыбы в Черном и Азовском морях вырос на 50% и 82% соответственно, показывают результаты мониторинга, который ведут ученые, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГНБУ ВНИРО.

Больше стало рыбы и на Дону – здесь учет ведется на рыбопропускных сооружениях Кочетовского и Усть-Манычского гидроузлов.

"В Дону развивается нерестовой ход сельди. Количество сельди, пересаживаемой через Кочетовский шлюз за неделю, выросло с 1 тыс до 4,5 тыс особей за цикл. Также отмечаются экземпляры осетра, стерляди, судака, рыбца и другие виды рыб"

- ФГНБУ ВНИРО

Что касается морского побережья, то здесь наибольший рост популяции демонстрируют тюлька и камбала-калкан. Сейчас сотрудники центра оценивают состояние раков в Азовских лиманах и проводят исследования на территории Темрюкского района.

Также скоро будут готовы результаты работы двух экспедиций в пресноводных водоемах - состояния раков в Ростовской области и запасов рыбы в водохранилищах Ставрополья.

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