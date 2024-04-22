Летние отключения воды в Москве стартуют с 14 мая

В Москве готовятся к лету: началось отключение отопления, а через две недели стартует сезон отключений горячей воды. График можно будет узнать на портале мэра Москвы.

После майских праздников в Москве приступят к плановым сезонным отключениям горячей воды.

Отключения продлятся с 14 мая по 25 августа, максимальный срок отключения воды составит 10 дней, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать"

– Бирюков

Он уточнил, что горячую воду в столице начнут отключать после того, как завершится отопительный сезон. Отключать отопление в Москве начали с 27 апреля на фоне достаточно теплой погоды, первыми батареи остынут в жилых домах, последними - в административных зданиях.

О том, когда москвичи того или иного района останутся без горячей воды, можно будет узнать на портале мэра города, информация будет размещаться заранее.