Три репетиции Парада Победы увидят москвичи

Три репетиции Парада Победы в Москве перекроют улицы в центре и на юго-востоке. Городские власти отметили, что будет закрыто движение и ограничена парковка. Не исключены и изменения.

Три репетиции Парада Победы, которые увидят москвичи 26 апреля, а также 2 и 5 мая, перекроют участки некоторых улиц в центре и на-юго-востоке столицы, пишет городской Дептранс.

"В Москве 26 апреля, 2 и 5 мая будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в ЦАО и ЮВАО. Ограничения связаны с проведением репетиций Парада Победы"

- Дептранс Москвы

Отмечается, что ограничения коснутся Садового кольца, Таганской площади и Волгоградского проспекта. Кроме того, будут перекрыты Новый Арбат и Большой Каменный мост.

В Дептрансе уточнили, что, помимо закрытия, на участках с 25 по 27 апреля и с 1 по 9 мая нельзя будет парковаться. В ведомстве также не исключили изменений.