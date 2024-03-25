Когда в Москве пройдет репетиция парада Победы?

В центре Москвы перекроют улицы в связи с репетицией парада Победы. Он пройдет 23 апреля. Ограничения коснутся Тверского района, они будут действовать с 21:00.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила о проведении 23 апреля репетиции парада Победы в центре российской столицы.

Как отметили в ведомстве, ограничения в городе вступят в силу с 21:00 и будут сняты после проведения мероприятия. Они коснутся Тверской район Москвы.

Подчеркивается, что движение автомобилей будет запрещено на улице Тверская (от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой), на 1-й Тверской-Ямской (от Большой Садовой до улицы Гашека).

Помимо этого проезд ограничат возле станции метро "Маяковская", на Большой Никитской улице, на Воздвиженке и на Моховой

"Также возможны кратковременные ограничения движения на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстном бульваре от улицы Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская)"

- Дептранс Москвы

В департаменте призвали автомобилистов планировать свой маршрут в это время заранее.