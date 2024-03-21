Вестник Кавказа

Названа дата генеральной репетиции Парада Победы

Названа дата генеральной репетиции Парада Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле раскрыли дату генеральной репетиции, она состоится 5 мая. Уже стартовал прием заявок на участие в освещении мероприятий, она продлится до 8 апреля.

Пресс-служба Кремля сообщила, что 5 мая на Красной площади состоится генеральная репетиция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Там же отметили, что департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента РФ открыл прием заявок на участие в освещении мероприятий, которые пройдут в рамках празднования Дня Победы.

В Кремле подчеркнули, что запись завершится 8 апреля в 12:00 мск. Подтверждение аккредитации и иная информация поступят на электронные адреса после 2 мая.

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