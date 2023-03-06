Начался День победы над антисемитизмом - Пурим

Сегодня евреи всего мира с заходом солнца начинают праздновать один из ключевых праздников Пурим, знаменующий победу антисемитизмом. "Вестник Кавказа" побеседовал с Адольфом Шаевичем, Марком Розовским и Михаилом Бройтманом о смыслах и настроении этого праздника.

В эти минуты в Москве заходит солнце, а значит, по правилам начинается один из важнейших еврейских праздников – Пурим. Главный раввин России Адольф Шаевич, театральный режиссер и драматург Марк Розовский и исполняющий обязанности президента Российского еврейского конгресса Михаил Бройтман рассказали в беседах с корреспондентами "Вестника Кавказа" о том, что означает этот праздник для еврейского народа.

Адольф Шаевич подчеркнул актуальность смыслов Пурима. "Так получается, что все наши праздники, которые мы отмечаем, и особенно Пурим, актуальны во все времена. Этот праздник мы отмечаем в честь того, что еврейский народ избежал уничтожения в древние времена много веков назад. Благодаря помощи Всевышнего еврейский народ дожил до сегодняшнего дня, и мы верим, что и дальше так будет продолжаться. Но хотелось бы без повторения истории, когда возникают новые Аманы, желающие уничтожить еврейский народ", - сказал он.

"Сейчас Израиль как раз ведет борьбу с наследниками Амалейка и Амана. Мы не сомневаемся, что вера, с которой жил еврейский народ в те далекие дни, во время царствования Ахашвероша, поможет победить и сегодняшних Амалейка и Амана – и Израиль действительно будет существовать столько, сколько это угодно Всевышнему", - заявил главный раввин России.

Марк Розовский прямо указал, что Пурим является праздником победы над антисемитизмом. "Об этой победе на антисемитизмом в древние времена рассказывает Тора, и это не просто миф, а поэтическая история об Эсфири, которая героически защитила свой народ в каком-то смысле ценой самопожертвования. Пурим защищает нашу культуру, историю, наше еврейское самостояние и достоинство. Его мы не потеряем ни при каких обстоятельствах", - сообщил он.

"Самое главное – это веселый праздник. Он празднуется со смешными проделками и ироническими комментариями, что свойственно еврейскому народу, который не теряет чувства юмора даже в самые трагические мгновения своей многовековой истории. А антисемитизму мы говорим "нет". У него, как бы он сегодня ни возрождался, нет будущего, потому что он есть знак несправедливости и он сеет в человечестве бесчеловечность и неправду. В этом наша сила и смысл этого веселого еврейского праздника", - отметил театральный режиссер.

Михаил Бройтман согласился с тем, что основное настроение Пурима – позитивное. "Это, на самом деле, очень веселый, замечательный праздник. Обычно очень много детей в нем участвует, потому что дети любят карнавал, хотя и взрослые тоже любят. В этот день все переодеваются, стараются как-то веселиться, потому что такова, в общем-то, заповедь для Пурима", - поведал он.

"Многие праздники у еврейского народа о том, что кто-то хотел евреев уничтожить, но ничего не получилось. Мы многие тысячелетия стараемся сохранить собственную идентичность, религию и традиции. Мы за сохранение, поддержание и развитие традиций. Конечно, у праздника бывает разный фон, сейчас фон не очень простой, но все равно мы будем веселиться. Я вам желаю прекрасного Пурима и чтобы все были здоровы", - заключил исполняющий обязанности президента Российского еврейского конгресса.

Веселого Пурима! Хаг Пурим самеах! А фрейлехен Пурим!