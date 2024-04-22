В Краснодаре ввели особый режим до середины мая

Власти Краснодара вводят режим повышенной готовности до 13 мая в связи с опасностью лесных пожаров. Все экстренные службы города будут в этот период работать находиться в повышенной готовности.

Особый режим будет действовать в столице Кубани до середины следующего месяца.

Власти города подготовили все экстренные службы к началу пожароопасного сезона. Информацию об этом озвучили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что документ о введении особого режима согласовал градоначальник Евгений Наумов.

Городские власти объяснили введение особого режима на территории Краснодара тем, что в регионе сохраняется повышенная возможность возникновения пожаров.

Сообщается, что все экстренные службы в это время будут работать в усиленном режиме.

Также городские власти заявили, что мониторинг ситуации происходит круглосуточно, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Благодаря этому удастся избежать отключения важной городской инфраструктуры.