В Краснодаре ввели особый режим до середины мая

Особый режим будет действовать в столице Кубани до середины следующего месяца.
Власти города подготовили все экстренные службы к началу пожароопасного сезона. Информацию об этом озвучили в пресс-службе городской администрации.
Уточняется, что документ о введении особого режима согласовал градоначальник Евгений Наумов.
Городские власти объяснили введение особого режима на территории Краснодара тем, что в регионе сохраняется повышенная возможность возникновения пожаров.
Сообщается, что все экстренные службы в это время будут работать в усиленном режиме.
Также городские власти заявили, что мониторинг ситуации происходит круглосуточно, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Благодаря этому удастся избежать отключения важной городской инфраструктуры.