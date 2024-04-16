Аэропорт Краснодара не откроют в текущем году

Несмотря на оптимистичные планы Росавиации и пожелания представителей туристической отрасли страны, у возможного открытия воздушной гавани Краснодара практически нет перспектив, и связано это с безопасностью.

В нынешнем 2024 году ожидать открытия аэропорта Краснодара не стоит, сообщил в интервью "РБК ТВ ЮГ" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"Могу сказать, а вернее, разочарую, что, скорее всего, в ближайшее время, в этом году уж точно, перспективы открытия аэропорта Краснодара практически никакие. И, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что это связано с безопасностью. Одно дело - обеспечить безопасность отдельно взятого литерного рейса, прикрыть его с воздуха, с земли. Да, такой рейс можно выполнить, дав высокую степень безопасности, практически стопроцентную. Но обеспечить регулярные полеты из аэропорта, причем во всех направлениях по максимально безопасным маршрутам, я думаю, возможности нет"

- Роман Гусаров

Сейчас всю нагрузку по пассажиропотоку взял на себя аэропорт Сочи, который и будет развиваться дальше, хотя уже сейчас он работает на пределе возможностей. Что касается тех аэропортов, которые сейчас в ЮФО закрыты, то для начала их работы понадобится минимальное время, уверен эксперт.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в нынешнем 2024 году на Кубани может стать на один действующий аэропорт больше. Возобновить работу может авиагавань Краснодара, закрытая уже более двух лет, у Росавиации были оптимистичные заявления по возобновлению работы краснодарского аэропорта. Всего на юге России с 24 февраля 2022 года закрыты 11 аэропортов.