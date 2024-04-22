Турция намерена запретить импорт куриного мяса

Власти Турции намерены ввести запрет на экспорт курицы в связи с увеличением цены на этот вид мяса. Таким образом, планируется добиться снижения стоимости продукции.

Экспорт куриного мяса из Турции может прекратиться. С такой инициативой выступили власти республики в связи с возросшей ценой на продукцию до 200%.

Сообщается, что министерство торговли страны разрабатывает новые правила, по которым будет регламентироваться вывоз продукции. Мера носит временный характер и призвана снизить стоимость курицы на турецком рынке.

Рост цен на куриное мясо связан с подорожанием говядины. Покупатели стали чаще приобретать курицу, что привело к ее подорожанию.

Кроме этого, спрос на продукцию стал выше во время празднования священного месяца Рамадан.