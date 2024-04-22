Вестник Кавказа

Турция намерена запретить импорт куриного мяса

Турция намерена запретить импорт куриного мяса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции намерены ввести запрет на экспорт курицы в связи с увеличением цены на этот вид мяса. Таким образом, планируется добиться снижения стоимости продукции.

Экспорт куриного мяса из Турции может прекратиться. С такой инициативой выступили власти республики в связи с возросшей ценой на продукцию до 200%. 

Сообщается, что министерство торговли страны разрабатывает новые правила, по которым будет регламентироваться вывоз продукции. Мера носит временный характер и призвана снизить стоимость курицы на турецком рынке. 

Рост цен на куриное мясо связан с подорожанием говядины. Покупатели стали чаще приобретать курицу, что привело к ее подорожанию. 

Кроме этого, спрос на продукцию стал выше во время празднования священного месяца Рамадан.

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