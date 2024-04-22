Турция потратит $100 млрд на "зеленую" энергетику в ближайшие 10 лет

Власти Турции намерены вложить порядка $100 млрд на возведение объектов возобновляемой энергетики. Таким образом, республика планирует сократить импорт энергоресурсов.

Турция намерена развивать сферу возобновляемой энергетики. Власти республики планируют вложить в эту отрасль порядка $100 млрд в течение десятилетия. Информацию об этом озвучил министр финансов Турции Мехмет Шимшек в процессе выступления на форму, посвященном экономической сфере.

Он подчеркнул, что республика планирует сократить импорт энергоресурсов за счет развития сферы на своей территории.

"В ближайшие 10 лет в возобновляемую энергетику будет инвестировано $100 млрд. Это будет касаться и атомной энергетики, поскольку АЭС признали источниками чистой энергии. С вводом в эксплуатацию атомных электростанций наша зависимость от иностранных ресурсов будет и далее уменьшаться"

– Мехмет Шимшек

Глава ведомства призвал модернизировать сферу энергетики. По его словам, республика вкладывает большое количество финансов на закупку ресурсов из других стран, при этом Турция имеет все возможности добывать свои газ и нефть.

"Очень важно и необходимо преобразовать сферу энергетики. Турция в 2022 году заплатила $97 млрд за импорт природного газа и нефти. В прошлом году заплатила $70 млрд. В Турции есть природный газ и нефть. В ближайшие годы мы будем самостоятельно покрывать 25% наших потребностей в газе и нефти"

- Мехмет Шимшек

Он подчеркнул, что Турция развивает промышленность достаточно быстрыми темпами, которые уже сейчас приносят свои результаты.

Глава Минфина подчеркнул, что сейчас республика составляет 1,1 % от мировой экономики. Задача правительства – увеличить этот показатель до 2%.