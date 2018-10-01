Турция нарастит товарооборот с Германией

У Турции большие планы на немецкий рынок – власти двух стран намерены увеличить товарооборот до 60 миллиардов долларов и снять все ограничения в военно-техническом сотрудничестве.

Власти Турции и Германии нарастят взаимный товарооборот, заявил на совместной пресс-конференции в Анкаре с коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Турция нацелена на увеличение объема двустороннего товарооборота с ФРГ с нынешних $50 млрд до $60 млрд и снятие ограничений во взаимном сотрудничестве в оборонной промышленности.

"Мы стремимся к полному снятию ограничений, которые существуют в военной сфере сотрудничества. Надеемся, что в будущем мы сможем сосредоточиться не на препятствиях в военно-техническом сотрудничестве между Турцией и Германией, а на реализации совместных проектов и сотрудничестве в этой области"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Франк-Вальтер Штайнмайер также отметил, что ни с одной другой страной в мире у Германии нет таких тесных дружественных и родственных отношений, как с Турцией, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Турция и Германия незаменимы друг для друга, мы нужны друг другу"

- Франк-Вальтер Штайнмайер