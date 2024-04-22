Вестник Кавказа

Абхазия запретила деятельность российских гидов

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии работать экскурсоводами могут только граждане республики, сообщили местные власти. Ранее гиды из Сочи столкнулись с препятствиями в работе в Абхазии.

В Общественной палате Абхазии рассказали, что работать гидами и экскурсоводами в республике могут только граждане Абхазии.

"Такие же нормы заложены на территории Российской Федерации, даже есть регионы, где запрещена деятельность экскурсоводов из других регионов. Допустим, поехать из Краснодарского края на территорию Республики Крым и проводить экскурсии не разрешается"

– член ОП Астамыр Ахба

Российские турфирмы, организовывая туры в Абхазию, могут привлекать к работе местных гидов. Все гиды в Абхазии должны проходить аккредитацию Минтуризма республики.

Ранее сообщество гидов из Сочи сообщило о том, что их работе в Абхазии препятствуют местные уполномоченные органы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1570 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Курорты Абхазии и ОАЭ стали всесезонными для туристов из России

Курорты Абхазии и ОАЭ стали всесезонными для туристов из России

&quot;Единый&quot; билет в Абхазию - РЖД готовы в перевозкам

"Единый" билет в Абхазию - РЖД готовы в перевозкам

На пляжах Пицунды обеспечат безопасность туристов

На пляжах Пицунды обеспечат безопасность туристов

Лучшие песчаные пляжи Абхазии для отдыха с детьми

Лучшие песчаные пляжи Абхазии для отдыха с детьми

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы