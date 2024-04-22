Абхазия запретила деятельность российских гидов

В Абхазии работать экскурсоводами могут только граждане республики, сообщили местные власти. Ранее гиды из Сочи столкнулись с препятствиями в работе в Абхазии.

В Общественной палате Абхазии рассказали, что работать гидами и экскурсоводами в республике могут только граждане Абхазии.

"Такие же нормы заложены на территории Российской Федерации, даже есть регионы, где запрещена деятельность экскурсоводов из других регионов. Допустим, поехать из Краснодарского края на территорию Республики Крым и проводить экскурсии не разрешается"

– член ОП Астамыр Ахба

Российские турфирмы, организовывая туры в Абхазию, могут привлекать к работе местных гидов. Все гиды в Абхазии должны проходить аккредитацию Минтуризма республики.

Ранее сообщество гидов из Сочи сообщило о том, что их работе в Абхазии препятствуют местные уполномоченные органы.