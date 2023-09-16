Вестник Кавказа

Запуск аэропорта в Абхазии блокируется ICAO - Бжания

Запуск аэропорта в Абхазии блокируется ICAO - Бжания
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Абхазии рассказал о препятствиях, которые стоят при реализации проекта по запуску аэропорта в Сухуме. Проект блокирует Международная организации гражданской авиации. Несмотря на это, работы по восстановлению авиагавани продолжаются.

Абхазский лидер Аслан Бжания рассказал о блокировке проекта по запуску воздушной гавани в Сухуме со стороны ICAO - международной организации гражданской авиации.

«Организация блокирует данный проект по инициативе Грузии, блокируется данный проект всеми государствами Евросоюза»

– Бжания

Он добавил, что в отсутствии таких препятствий, аэропорт мог бы быть восстановлен раньше. Сегодня восстановление авиагавани продолжается, проектом занимается российская компания.

Президент республики допустил, что запуск полетов в Абхазию навлечет на Россию новые санкции Запада, под угрозой перевозчики, которые будут выполнять авиарейсы в Сухум, рассказал Бжания в беседе с Абхазской государственной телерадиокомпанией.

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