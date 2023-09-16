Аэропорт в Абхазии начнет работать в 2025 году

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба рассказал сегодня, что уже в 2025 году в республике будет открыт аэропорт.
Ранее сообщалось, что единственный пассажирский аэропорт в республике планируется восстановить силами российского инвестора, это даст толчок для развития туризма, россияне получат возможность прямыми рейсами попадать в абхазскую столицу.
«Особо хочется отметить, что в 2025 году планируется открытие международного аэропорта в городе Сухум. Это увеличит возможности для наших гостей»
– министр
Аэропорт «Сухум» находится на берегу Черного моря, его расположение имеет ряд преимуществ перед аэропортом Сочи, однако уже 30 лет абхазская авиагавань является недействующей.
Заявление было сделано в Актау на пленарном заседании первого международного туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире», мероприятие проходит в эти выходные, пишут «Известия».