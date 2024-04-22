Вестник Кавказа

Протестующие перекрыли трассу Ереван – Тбилиси в Армении

Протестующие перекрыли трассу Ереван – Тбилиси в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Армении, недовольные делимитацией армяно-азербайджанской границы в ее нынешнем виде, перекрыли дорогу, которая соединяет Ереван со столицей Грузии. Движение парализовано в обе стороны.

Группа граждан перекрыла трассу, ведущую из Еревана в Тбилиси. Об этом сказано в заявлении армянского общественного движения "Тавуш во имя родины", распространенном в социальных сетях.

Дорога заблокирована возле села Дебед, которое находится в Лорийской области.

Протестующие недовольны делимитацией границы с Азербайджаном в ее нынешнем виде.

Накануне сообщалось, что работы по делимитации армяно-азербайджанской госграницы выполнены на 35%. В общей сложности к настоящему времени установили 28 пограничных столбов.

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