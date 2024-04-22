Полицейские пострадали на митинге против делимитации в Армении

Пять человек пострадали накануне вечером во время стычки на акции протеста в Тавушской области Армении, неподалеку от делимитированного участка границы с Азербайджаном. Ситуацию прокомментировали в Следкоме.

Полицейские и протестующие получили травмы накануне вечером во время столкновений, возникших на протестах против делимитации границы Азербайджана и Армении, которые проходят в Тавушской области. Подробную информацию о происшествии распространил Следком Армении.

По данным ведомства, в связи с произошедшими событиями открыто уголовное дело.

В СК уточнили, что примерно в 21:00 по местному времени несколько человек перекрыли трассу. Когда полицейские потребовали освободить дорогу, протестующие отказались. После этого ситуация вышла из-под контроля, начались стычки. Раздавались звуки выстрелов, кто-то жег покрышки. Люди, личности которых еще предстоит уточнить, высказывали оскорбления в адрес полицейских и совершали другие грубые нарушения общественного порядка.

"Они бросали камни в направлении полицейских, в результате чего двое сотрудников получили травмы различной степени и доставлены в медцентр "Иджеван"

– Следком

Запущено уголовное производство. Дело будет расследоваться по фактам хулиганства и вмешательства в работу должностного лица.

Кроме того, ночью в медцентр "Иджеван" были привезены трое гражданских лиц, которые также получили травмы. В связи с этим было запущено еще одно производство – о злоупотреблении служебными обязанностями.

В итоге оба дела были слиты в одно.

Отметим, что во время акции сообщалось, что полицейские применили светошумовые гранаты, однако в МВД опровергли эти обвинения.