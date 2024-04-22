Вестник Кавказа

Автобус упал в пропасть на юге Армении, есть жертвы

Автобус упал в пропасть на юге Армении, есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сюникской области автобус скатился в пропасть. В результате погибли три человека, еще шестеро ранены. Другие подробности не раскрыты.

Жертвами автоаварии в Сюникской области Армении стали три человека, сообщает спасательная служба МВД республики.

В ведомстве заявили, что информация о случившейся трагедии поступила в 16:27 мск. Автобус скатился в пропасть недалеко от населенного пункта Верин Хотанан.

Происшествие унесло жизни трех человек, еще шестеро получили различные повреждения. Другие подробности в МВД не раскрыли.

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