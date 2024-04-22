Человек пострадал при взрыве в гостинице в Туапсе

Один человек был ранен в результате ЧП в селе под Туапсе, когда во время перекачки газа прогремел взрыв у гостиницы, начался пожар. Детали рассказали в кубанском управлении Следкома.
Рабочий получил травмы при взрыве газа в Широкой Щели на Кубани, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
ЧП случилось сегодня днем. Предварительно выяснилось, что во дворе гостиницы шла перекачка сжиженного газа из машины ЗИЛ в газгольдер.
В какой-то момент началось возгорание, затем от ударной волны пламя охватило гостиницу, включая и крышу.
"В результате происшествия пострадал рабочий гостиницы, он доставлен больницу"
– управление
Открыто уголовное дело.
Напомним, крыша гостиницы горела на 300 кв м. Огонь был побежден в шесть часов вечера.
Видео: СУ СКР по Кубани