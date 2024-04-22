Вестник Кавказа

Человек пострадал при взрыве в гостинице в Туапсе

Человек пострадал при взрыве в гостинице в Туапсе
© Фото: Скриншот видео СУ СКР по Кубани
Один человек был ранен в результате ЧП в селе под Туапсе, когда во время перекачки газа прогремел взрыв у гостиницы, начался пожар. Детали рассказали в кубанском управлении Следкома.

Рабочий получил травмы при взрыве газа в Широкой Щели на Кубани, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

ЧП случилось сегодня днем. Предварительно выяснилось, что во дворе гостиницы шла перекачка сжиженного газа из машины ЗИЛ в газгольдер.

В какой-то момент началось возгорание, затем от ударной волны пламя охватило гостиницу, включая и крышу.

"В результате происшествия пострадал рабочий гостиницы, он доставлен больницу"

– управление

Открыто уголовное дело.

Напомним, крыша гостиницы горела на 300 кв м. Огонь был побежден в шесть часов вечера.

Видео: СУ СКР по Кубани

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