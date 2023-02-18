Паводки отступают – приближается гнус: борьбу с мошкарой начинают в Казахстане

Власти Павлодарской области, одновременно с ликвидацией последствий паводка, готовятся к следующей природной напасти – нашествию гнуса (кровососущих насекомых).

Руководство Павлодарской области Казахстана начинает подготовку к сезону насекомых, рассказали в пресс-службе акимата.

Параллельно со строительством и ремонтом домов, поврежденных паводком, идут работы по подготовке к обработке региона с воздуха. В прошлом году такая мера показала 94-процентную эффективность. Поэтому на этот раз планируется обработать больше земель – на 55,5 тыс га.

В общей сложности 8 самолетов обработают 127 тыс га.

Кроме того, еще одной мерой профилактики стане обработка берегов рек. Она будет проводиться почти в 60 селах. Работы будут организованы ежедневно, в три этапа, с середины мая до середины июня.

Глава Павлодарской области Асаин Байханов проверил склад, где хранится препарат. Чиновник распорядился поддерживать координацию при проведении работ.

Он выразил уверенность, что при ответственном подходе к работе можно будет не допустить проблем с насекомыми у жителей области.