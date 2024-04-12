Вестник Кавказа

Пятигорский ипподром начинает новый сезон

Пятигорский ипподром начинает новый сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый сезон стартует на ипподроме в Пятигорске в воскресенье. В честь открытия состоятся несколько призовых скачек.

Пятигорский ипподром отметит новый сезон конкурсом скачек. Сегодня в Ставрополье стартует скаковой сезон. В этот день будет разыграна серия призовых мест. Информацию об этом распространили в пресс-службе спортивного объекта.

"28 апреля Пятигорский ипподром, один из старейших ипподромов России, расположенный в живописнейшем уголке страны, открывает новый скаковой сезон. В этот день будет разыграна целая серия традиционных призов, в которых примут участие лучшие лошади Юга России"

 - пресс-служба ипподрома

В программе несколько скачек на разные дистанции, в которых будут задействованы чистокровные скакуны.

Отмечается, что в течение следующих нескольких месяцев каждые выходные на ипподроме будут проходить соревнования. Всего запланировано 22 турнира, в которых примут участие свыше 500 лошадей.

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