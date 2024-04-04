Пятигорск станет премиальным курортом

Власти Пятигорска намерены увеличить долю премиального сегмента отелей на курорте. В течение 9 лет планируется нарастить номерной фонд отелей высокого класса до 25%.

Премиальных отелей в Пятигорске станет значительно больше. Городские власти намерены довести этот показатель до 25%. Сейчас на курорте премиум гостиниц порядка 6%. Информацию об этом озвучила замглавы администрации города Виктория Карпова.

Она рассказала, что потребность в отелях высокого уровнять достаточно высокая.

"Сегодня в Пятигорске находится всего лишь одна пятизвездочная гостиница и несколько четырехзвездочных отелей. Наш город-курорт с деловыми поездками посещают требовательные гости, которые желают останавливаться в отелях премиум-класса. На сегодня доля премиального сектора туризма в Пятигорске составляет 6%, мы планируем довести эту долю до 25% к 2035 году. Уже намечены проекты по строительству новых отелей, инвесторы приступили к их реализации"

- Виктория Карпова

Она уточнила, что один из пятизвездочных отелей будет построен около Новопятигорского озера. В нем расположится крупный бассейный комплекс. Посетители смогут в нем отдохнуть, в том числе в рамках выходного дня.

Кроме этого, на строительство еще одного отеля премиум-класса будет выделен участок около Верхнего рынка.

Для поддержки туристического бизнеса власти решили снизить арендную плату за землю.