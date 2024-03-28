Пятигорск примет фестиваль дизайна

В Пятигорске в апреле состоится фестиваль дизайна с 15 по 17 апреля. Программа фестиваля включает в себя мастер-классы по различным направлениям дизайна, выставки работ участников, конкурсы и развлекательные мероприятия.

В апреле в Пятигорске пройдет яркое культурное событие – фестиваль дизайна. Это мероприятие соберет вместе талантливых дизайнеров, художников, мастеров ремесел и всех, кто ценит прекрасное и оригинальное. Фестиваль пройдет на территории городского парка.

«Фестиваль дизайна станет центральным событием седьмой ежегодной выставки „Мягкое золото России“. Более 20 молодых и уже состоявшихся дизайнеров со всего Юга России представят свои работы и получат возможность заявить о себе на международном уровне. На выставку приедут около 500 байеров из 11 стран мира, в том числе из Китая и Турции»

– министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

По его словам, мероприятие имеет большое значение для культурной жизни Ставрополья, так как позволяет не только продемонстрировать творческие достижения местных мастеров, но и привлечь внимание культурных деятелей из других регионов.

Программа фестиваля включает в себя мастер-классы по различным видам дизайна, выставки работ участников, конкурсы и развлекательные мероприятия. Ожидается, что фестиваль привлечет не только профессионалов, но и любителей красивого и необычного, желающих окунуться в мир творчества и вдохновения.