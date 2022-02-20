Вестник Кавказа

Пятигорск примет выставку «Мягкое золото России»

Ярмарка одежды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске пройдет выставка меховых изделий «Мягкое золото России». Мероприятие будет проходить с 15 по 17 апреля.

Выставка меховых изделий «Мягкое золото России» - это уникальное событие, которое привлекает внимание не только профессионалов индустрии моды, но и обычных ценителей качественных материалов. В этом году она состоится в Пятигорске с 15 по 17 апреля.

«Международная выставка „Мягкое золото России“ - самое крупное отраслевое событие в стране. В этом году мероприятие расширило географию участников. К нам приедут более 200 производителей и свыше 5 000 профессиональных байеров со всей России, а также из Белоруссии, Китая, Киргизии, Турции, Узбекистана»

– министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

По словам главы ведомства, одной из особенностей выставки «Мягкое золото России» является широкий спектр представленной продукции. Более 200 производителей из России, Белоруссии, Китая и Турции представят свои лучшие образцы меха, кожи и изделий легкой промышленности.

На выставке будут представлены не только готовые изделия, но и новинки сезона, эксклюзивные коллекции и ткани различных фактур и расцветок.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1895 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отдых на майские 2024: Кавминводы вошли в число самых популярных направлений

Отдых на майские 2024: Кавминводы вошли в число самых популярных направлений

Как развивалось театральное искусство на Северном Кавказе?

Как развивалось театральное искусство на Северном Кавказе?

Скоростной трамвай отправился в первый рейс в Пятигорске

Скоростной трамвай отправился в первый рейс в Пятигорске

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске

Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы