Пятигорск примет выставку «Мягкое золото России»

В Пятигорске пройдет выставка меховых изделий «Мягкое золото России». Мероприятие будет проходить с 15 по 17 апреля.

Выставка меховых изделий «Мягкое золото России» - это уникальное событие, которое привлекает внимание не только профессионалов индустрии моды, но и обычных ценителей качественных материалов. В этом году она состоится в Пятигорске с 15 по 17 апреля.

«Международная выставка „Мягкое золото России“ - самое крупное отраслевое событие в стране. В этом году мероприятие расширило географию участников. К нам приедут более 200 производителей и свыше 5 000 профессиональных байеров со всей России, а также из Белоруссии, Китая, Киргизии, Турции, Узбекистана»

– министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

По словам главы ведомства, одной из особенностей выставки «Мягкое золото России» является широкий спектр представленной продукции. Более 200 производителей из России, Белоруссии, Китая и Турции представят свои лучшие образцы меха, кожи и изделий легкой промышленности.

На выставке будут представлены не только готовые изделия, но и новинки сезона, эксклюзивные коллекции и ткани различных фактур и расцветок.