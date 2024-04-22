Вестник Кавказа

Кремль поддержал прямой диалог Баку и Еревана

Кремль поддержал прямой диалог Баку и Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва выступает за продолжение контактов Баку и Еревана, которое позволит приблизить конечную цель – подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Азербайджан и Армения должны продолжать контакты – это поможет в максимально сжатые сроки выйти на подписание мирного договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в Москве уверены, что такой диалог нужен "для общей разрядки".

Кроме того, эти контакты необходимы для окончательного согласования актуальных спорных вопросов, после чего можно будет переходить к заключению мирного договора, отметил Песков.

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