Кремль поддержал прямой диалог Баку и Еревана

Москва выступает за продолжение контактов Баку и Еревана, которое позволит приблизить конечную цель – подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Азербайджан и Армения должны продолжать контакты – это поможет в максимально сжатые сроки выйти на подписание мирного договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в Москве уверены, что такой диалог нужен "для общей разрядки".
Кроме того, эти контакты необходимы для окончательного согласования актуальных спорных вопросов, после чего можно будет переходить к заключению мирного договора, отметил Песков.