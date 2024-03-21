Вестник Кавказа

Дагестанские больницы получили очередную партию автомобилей

Дагестанские больницы получили очередную партию автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Дагестана прошла торжественная церемония вручения ключей от очередной, уже третьей по счету партии санитарных автомобилей, предназначенных для дагестанских больниц, в том числе и для паллиативной помощи.

В Махачкале сегодня снова торжественно вручали ключи от новеньких санитарных автомобилей – церемония проходила на центральной площади дагестанской столицы, а получали машины медучреждения Дагестана, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Сегодня 47 новых автомобилей отправлены в медучреждения городов и районов Дагестана. Два из них дополнительно оборудованы для оказания паллиативной помощи"

- пресс-служба правительства Дагестана

Вручал ключи председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов – перед этим он сам осмотрел все машины, добавили в правительстве.

Автомобили дагестанским медикам нужны больше других – зачастую от того, успеют ли они привезти лекарства в горный аул, или вывезти в больницу тяжелобольного человека, зависит его жизнь, поэтому так важны автомобили паллиативной неотложки.

Напомним, это уже третья партия машин для медиков – с начала года они получили еще 113 санитарных автомобилей.

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