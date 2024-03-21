Дагестанские больницы получили очередную партию автомобилей

В Махачкале сегодня снова торжественно вручали ключи от новеньких санитарных автомобилей – церемония проходила на центральной площади дагестанской столицы, а получали машины медучреждения Дагестана, сообщили в пресс-службе правительства республики.
"Сегодня 47 новых автомобилей отправлены в медучреждения городов и районов Дагестана. Два из них дополнительно оборудованы для оказания паллиативной помощи"
- пресс-служба правительства Дагестана
Вручал ключи председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов – перед этим он сам осмотрел все машины, добавили в правительстве.
Автомобили дагестанским медикам нужны больше других – зачастую от того, успеют ли они привезти лекарства в горный аул, или вывезти в больницу тяжелобольного человека, зависит его жизнь, поэтому так важны автомобили паллиативной неотложки.
Напомним, это уже третья партия машин для медиков – с начала года они получили еще 113 санитарных автомобилей.