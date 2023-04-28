В Дагестане будут проверять работу «скорой»

На территории Дагестана заработал Центр общественного мониторинга работы скорой медицинской помощи. Теперь граждане смогут активно участвовать в оценке работы скорой медицинской помощи

В Дагестане был открыт первый центр общественного мониторинга работы скорой медицинской помощи. Данный центр станет ключевым инструментом в улучшении качества работы медиков и повышении доступности помощи для граждан.

«Первый в республике центр общественного мониторинга работы скорой медицинской помощи открылся в Дагестане. Инициировал создание подобного центра спикер республиканского парламента Заур Аскендеров. Мониторить качество оказанной скорой медицинской помощи будут на базе Дагестанского центра медицины катастроф»

– пресс-служба парламента Дагестана.

Преимущества общественного мониторинга

Основное преимущество центра общественного мониторинга заключается в том, что теперь граждане смогут активно участвовать в оценке работы скорой медицинской помощи. Теперь можно делиться своими отзывами, предложениями и жалобами. Это позволит оперативно выявлять проблемные ситуации и искать пути их решения.

Власти республики отмечают, что такой открытый диалог между медиками и пациентами способствует улучшению качества услуг и повышению доверия к системе здравоохранения.

Планы развития центра

Одной из главных задач Центр общественного мониторинга является внедрение эффективной системы обратной связи, которая позволит оперативно реагировать на потребности пациентов и улучшать работу скорой медицинской помощи. Также планируется проведение обучающих программ для медиков с целью повышения их профессионализма и квалификации.