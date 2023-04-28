Скорая помощь угодила в ДТП в Пятигорске

В пятницу утром на одной из улиц Пятигорска столкнулись ГАЗель и скорая. В ДТП пострадали два водителя и пять пассажиров.
Сегодня утром на Первомайской улице в Пятигорске случилось ДТП с участием ГАЗели и скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Столкновение произошло примерно в 11:00. Согласно предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, который не уступил дорогу скорой.
В аварии пострадали оба водителя, а также четыре пассажира скорой и пассажир ГАЗели. Всех их госпитализировали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.