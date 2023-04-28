Скорая помощь угодила в ДТП в Пятигорске

Опубликовано: 13:58, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу утром на одной из улиц Пятигорска столкнулись ГАЗель и скорая. В ДТП пострадали два водителя и пять пассажиров.

Сегодня утром на Первомайской улице в Пятигорске случилось ДТП с участием ГАЗели и скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Столкновение произошло примерно в 11:00. Согласно предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, который не уступил дорогу скорой.

В аварии пострадали оба водителя, а также четыре пассажира скорой и пассажир ГАЗели. Всех их госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.