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Скорая помощь угодила в ДТП в Пятигорске

Скорая помощь угодила в ДТП в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В пятницу утром на одной из улиц Пятигорска столкнулись ГАЗель и скорая. В ДТП пострадали два водителя и пять пассажиров.

Сегодня утром на Первомайской улице в Пятигорске случилось ДТП с участием ГАЗели и скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Столкновение произошло примерно в 11:00. Согласно предварительной информации, виновником ДТП является водитель грузовика, который не уступил дорогу скорой.

В аварии пострадали оба водителя, а также четыре пассажира скорой и пассажир ГАЗели. Всех их госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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