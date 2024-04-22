200-летие Черкесск встретит с обновленным проспектом

Главную улицу Черкесска капитально отремонтируют в следующем году. Работы будут приурочены к двухсотлетнему юбилею столицы Карачаево-Черкесии.

Центральный проспект Черкесска подвергнется капремонту – самая крупная улица города получит новый облик в честь двухсотлетнего юбилея столицы КЧР. О планах рассказал мэр города.

"В планах реализация еще одного масштабного проекта, приуроченного к 200-летию Черкесска: капитальный ремонт проспекта Ленина"

– Алексей Баскаев

Глава города уточнил, что работы будут проводиться на двухкилометровом участке. Проспект будет расширен – до 6 и 4 полос на разных отрезках. На перекрестке с улице Доватора будет запущено круговое движение.

Кроме того, на проспекте установят новые светофоры, смонтируют ливневку, обновят освещение, в том числе уберут под землю провода.

В план работ входит также облагораживание тротуаров и остановок общественного транспорта. На проспекте будут восстановлены зеленые зоны – для этого посадят более 230 деревьев.

"Эти меры помогут разгрузить одну из главных городских агломераций с интенсивностью суточного движения порядка 25 тыс машин. Дорога станет по-настоящему удобной, современной, безопасной для автолюбителей и пешеходов"

– мэр