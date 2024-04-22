Вестник Кавказа

Геленджик ждет летом миллионы туристов

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Нынешним летом одним из центров притяжения пляжного туризма станет кубанский Геленджик – власти города-курорта готовы принять до 4,4 миллиона отдыхающих, сообщил глава города Алексей Богодистов.

Курортный Геленджик нынешним летом готов пойти на рекорд, написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

"В 2024 году прогнозируем увеличение количества туристов до 4,4 млн гостей, для этого готовим курортную инфраструктуру, увеличиваем количество пляжных территорий. Гостей встретят 90 предприятий санаторно-курортного комплекса, более 2800 гостиниц, отелей и 16 детских оздоровительных учреждений"

- Алексей Богодистов

Эпидемиологическая обстановка на курорте стабильная и благополучная, а вес его медицинские учреждения готовы к усиленной работе, добавил градоначальник.

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