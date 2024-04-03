В Геленджике этим летом начнут строительство масштабного курортного комплекса

Возведение крупного туристического комплекса в Геленджике стартует в этом году. "Геленджик Марина" расположится в микрорайоне Тонкий Мыс и будет вмещать в себя более десятка туробъектов.

Власти Геленджика намерены этим летом приступить к возведению масштабного туристического комплекса. На территории Тонкого Мыса будут возведены несколько объектов для размещения путешественников и развлекательные комплексы. Информацию об этом рассказали в команде проекта "Геленджик Марина".

Отмечается, что в новый объект войдут рекреационные зоны, благоустроенные набережные, порт для яхт, смотровая площадка, театр на 400 мест и отель на 600 номеров.

Кроме этого, здесь появятся детские площадки, коммерческие объекты и центр развлечений.

По данным команды проекта, возвести комплекс планируется за три года.

Благодаря новому туристическому комплексу будут созданы порядка 1,3 тыс дополнительных рабочих мест.

Коммерческий директор объекта Евгений Иванов рассказал, что "Геленджик Марина" не будет иметь аналогов в стране.

"Геленджик Марина" не только новый курортный комплекс, который не имеет аналогов в России. Это проект, создающий в Геленджике рабочие места и новое пространство для отдыха всей семьей, современную и доступную среду нового качества для жителей и гостей курорта с уровнем комфорта, которого еще не было в городе"

– Евгений Иванов

Ранее строительство этого комплекса оценивалось в 100 млрд рублей.