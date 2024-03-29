Пляжи Геленджика станут единой пешеходной зоной

Геленджик объединит городские пляжи в зону для пеших прогулок. Общая площадь для променада составит более 9 тыс квадратных метров.

Власти Геленджика намерены реализовать проект по созданию масштабной пешеходной зоны на побережье городском побережье.

Зона для прогулок будет располагаться между "Курзалом" и пляжем "Сады морей". Информацию об этом распространил градоначальник Алексей Богодистов.

По его информации, общая протяженность набережной составит 9,3 тыс квадратных метров.

"Перед собой ставим задачу создать современное, комфортное, максимально открытое пространство для жителей и гостей курорта. Но обязательно с акцентом на историю курорта"

– Алексей Богодистов

В данный момент власти проектируют набережную в районе улицы Курзальной.

В рамках этого проекта все пляжи будут оформлены в едином стиле, организованы зоны для отдыха и площадка для проведения массовых мероприятий.

Власти намерены представить проект единой набережной на конкурс комфортной городской среды, который будет проводиться на федеральном уровне.