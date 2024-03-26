Вестник Кавказа

Морские перевозки пассажиров в Сочи и Геленджике начнутся с 1 мая

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Навигация в Черном море стартует 1 мая, объявили в компании «Водоход-Экспресс». С этого дня пассажиры смогут по морю перемещаться между Сочи, Новороссийском, Геленджиком.

В весенне-летнем сезоне старт морских пассажирских перевозок между популярными черноморскими курортами будет дан 1 мая, информирует перевозчик «Водоход-Экспресс».

«Навигация 2024 начнется ориентировочно 1 мая, продажа билетов открывается не ранее чем за 10 дней до поездки»

– компания

Скоростные суда будут ходить между такими городами, как Сочи, Новороссийск, Геленджик.

Для того, чтобы воспользоваться водным транспортом, при себе нужно иметь документ - паспорт, загранпаспорт или свидетельство о рождении для детей.

Ориентировочно навигация продлится до конца сентября - начала октября

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