Морские перевозки пассажиров в Сочи и Геленджике начнутся с 1 мая

Навигация в Черном море стартует 1 мая, объявили в компании «Водоход-Экспресс». С этого дня пассажиры смогут по морю перемещаться между Сочи, Новороссийском, Геленджиком.

В весенне-летнем сезоне старт морских пассажирских перевозок между популярными черноморскими курортами будет дан 1 мая, информирует перевозчик «Водоход-Экспресс».

«Навигация 2024 начнется ориентировочно 1 мая, продажа билетов открывается не ранее чем за 10 дней до поездки»

– компания

Скоростные суда будут ходить между такими городами, как Сочи, Новороссийск, Геленджик.

Для того, чтобы воспользоваться водным транспортом, при себе нужно иметь документ - паспорт, загранпаспорт или свидетельство о рождении для детей.

Ориентировочно навигация продлится до конца сентября - начала октября