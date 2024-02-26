В Железноводске выбирают победителей премии "Умный город"

В ставропольском Железноводске сегодня стартовал финальный этап Второй национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город", в которой принимают участие более 50 российских регионов.

Город Железноводск в Ставропольском крае сегодня принимает участников уже второй по счету национальной премии "Умный город" – за нее поборются 344 компании из 56 регионов страны, сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

"Лидерами по числу поданных заявок стали Москва, Тюмень, Красноярск, Санкт-Петербург, Ставропольский край"

- пресс-служба губернатора Ставрополья

Обратившийся к участникам мероприятия Владимир Владимиров напомнил им о том, что сама задумка проекта "Умный город" призвана улучшить жизнь человека, сделать ее удобной и безопасной, передает ТАСС.

Край хочет быть передовым регионом, интересным инвесторам и комфортным для жизни людей, добавил Владимиров.