Премию "Умный город" в 2024 году вручат в Железноводске

Лидеров по цифровизации городского хозяйства назовут на вручении премии "Умный город", которое состоится в апреле в Железноводске. Трехдневная программа включает множество мероприятий.
Железноводск примет итоговые мероприятия II Национальной премии "Умный город", сообщается на официальном сайте проекта.
Мероприятия назначены на 25-27 апреля. В программу входят, кроме собственно вручения премии победителям:
- пленарная дискуссия,
- экспозиция уже реализованных и только планируемых проектов из разных регионов России,
- забег,
- цифровая прокачка,
- познавательно-туристическая программа
Премия будет вручаться по 29 номинациям, центральная из которых – Гран-при.
Один из ключевых критериев, по которым выбирают победителей, назвал глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, это опора при цифровизации на российские решения.
Напомним, премию "Умный город" в 2023 году вручали в Красноярске.