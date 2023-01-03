Вестник Кавказа

Премию "Умный город" в 2024 году вручат в Железноводске

Афиша событий в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Лидеров по цифровизации городского хозяйства назовут на вручении премии "Умный город", которое состоится в апреле в Железноводске. Трехдневная программа включает множество мероприятий.

Железноводск примет итоговые мероприятия II Национальной премии "Умный город", сообщается на официальном сайте проекта.

Мероприятия назначены на 25-27 апреля. В программу входят, кроме собственно вручения премии победителям:

  • пленарная дискуссия,
  • экспозиция уже реализованных и только планируемых проектов из разных регионов России,
  • забег,
  • цифровая прокачка,
  • познавательно-туристическая программа

Премия будет вручаться по 29 номинациям, центральная из которых – Гран-при.

Один из ключевых критериев, по которым выбирают победителей, назвал глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, это опора при цифровизации на российские решения.

Напомним, премию "Умный город" в 2023 году вручали в Красноярске.

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